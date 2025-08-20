김동연, 민생경제 현장투어 대장정 시작···평택서 1천억대 투자 유치

이미지 확대 20일 오전 평택 포승지구 공사 현장에서 열린 TOK첨단재료 평택포승공장 착공식에서 김동연 경기도지사와 정장선 평택시장 등 주요 참석자들이 시삽 세레머니를 하고 있다. (경기도 제공)

김동연 경기도지사가 도내 구석구석을 찾아 도정 현안을 점검하고 도민들의 생생한 목소리를 직접 듣는 민생경제 현장 투어 대장정을 시작했다.김 지사는 ‘달달(달려간 곳마다 달라진다)버스’ 첫 방문지로 20일 TOK첨단재료㈜의 평택 포승공장 착공식과 자동차 기업 및 부품기업을 찾았다.TOK첨단재료㈜는 포승읍 희곡리 817-5 5만5,560㎡(1만6807평)에 총 1,010억 원을 투자해 고순도 화학제품 및 포토레지스트 제조시설을 구축한다. 포토레지스트는 반도체 원료인 원판 모양의 실리콘웨이퍼에 뿌리는 ‘감광액(感光液)’을 말합니다. 빛을 받아 반도체 회로를 그리는 데 사용되는 핵심 소재다.TOK첨단재료㈜는 TOK(도쿄오카공업)의 한국법인으로, TOK는 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 인텔 등에 납품하는 세계 시장점유율 1위 포토레지스트 생산기업이다.경기도는 TOK 공장 착공으로 일본 의존도가 높은 반도체 핵심 소재의 안정적인 생산 기반 확보와 세계 최대 규모의 ‘K-반도체 벨트’ 구축에 가속도가 붙고, 김 지사의 공약인 재임 중 ‘100조+’ 투자유치에 한 걸음 더 다가섰다고 설명했다.김 지사는 “반도체는 국가경쟁력을 좌우하는 첨단전략산업이며, 그 중심에는 소재-부품-장비가 있다”면서 “경기도를 반도체 국제허브로 만드는 데 있어 중요한 결실을 보게 됐다”라고 착공식의 의미를 평가했다.김 지사는 지난 2023년 4월 취임 후 첫 해외 출장지로 일본 가나가와현에 있는 세계적인 반도체 핵심 소재 기업인 TOK의 본사를 찾아 타네이치 노리아키 대표와 투자 유치 업무협약(MOU)을 체결했다.포승 공장 착공식 후 김 지사는 평택항 마린센터에서 ‘한미 관세 협상 타결’과 관련해 자동차 기업 및 부품기업 관계자들을 만나 자동차 업계의 현실을 듣고, 소통했다.안승순 기자