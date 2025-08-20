“과학이랑 놀자”…영등포구민 800명과 함께하는 ‘국립과천과학관’ 미래체험 여행

이미지 확대 서울 영등포구의 국립과천과학관 체험 프로그램 관련 포스터. 영등포구 제공

서울 영등포구는 초등학교 4학년 이상 구민 800여명을 대상으로 ‘국립과천과학관 체험 프로그램’을 운영한다고 20일 밝혔다.구는 구민들이 과학에 흥미와 관심을 갖고 미래를 준비하는 시야와 역량을 키울 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다고 설명했다.구는 이번 체험이 구민들의 과학적 호기심을 자극하고, 나아가 미래 산업을 선도할 인재로 성장하는 밑거름이 될 것으로 기대하고 있다.프로그램은 내달 6일부터 11월 22일까지 총 10회 열린다. 회차별 80명을 대상으로 토요일에 진행한다. 참가자는 국립과천과학관을 방문해 ▲과학탐구관 ▲미래상상 공상과학(SF)관 ▲천체투영관 등에서 다양한 과학 원리를 직접 체험하고 미래 사회를 탐구한다.참가 신청은 구 누리집 ‘통합예약’에서 가능하다. 내달 참가자는 이달 18일부터, 10월 참가자는 9월 22일부터, 11월 참가자는 10월 13일부터 선착순 모집한다. 참가비는 무료다.이 외에도 구는 초등학생 400명을 대상으로 국립어린이과학관과 서대문자연사박물관 체험 프로그램도 마련하여 내달부터 운영할 계획이다.최호권 영등포구청장은 “이번 체험을 통해 학생들과 주민들이 과학에 대한 관심과 미래사회를 준비하는 역량을 키우는 좋은 기회가 되길 바란다”라며 “앞으로도 구민 모두가 다양한 배움과 체험의 기회를 누릴 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.임태환 기자