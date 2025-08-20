“유니콘 기업 키운다” 1011억 충남 ‘기업 성장 벤처펀드’ 첫발

이미지 확대 충남 기업성장 벤처펀드 결성식이 열리고 있다. 도 제공

이미지 확대 김태흠 충남지사가 충남 기업성장 벤처펀드 결성식에서 인사말을 하고 있다. 도 제공

충남도가 민간기업이 참여하는 지역 모펀드를 결성해 미래 경제를 이끌 ‘유니콘 기업’을 키운다.도는 20일 소노벨 천안에서 김태흠 지사와 노용석 중소벤처기업부 차관, 이대희 한국벤처투자 대표이사, 김인태 IBK기업은행 부행장, 백남성 NH농협은행 부행장, 이동열 하나은행 부행장 등이 참석한 가운데 ‘충남 기업 성장 벤처펀드’ 결성식을 개최했다.이번 펀드 결성은 비수도권 벤처 투자 활성화를 위한 중소벤처기업부 모펀드 공모 선정에 따른 것이다.펀드 규모는 1011억원이다. 한국모태펀드 600억원에 도와 금융기관, 민간기업 등이 400억원을 참여하고 한국벤처투자가 11억원을 출자한다. 비수도권에서 민간기업 등이 참여하는 모펀드 조성은 처음이다.도는 3년간 1500억원 이상 자펀드를 조성, 600억원 이상을 도내 창업·벤처 기업에 투자할 계획이다. 모펀드 운용은 한국벤처투자가 맡고, 자펀드 운용은 운용사가 공모로 선정한다.도는 이번 펀드가 글로벌 경제 거점을 꿈꾸고 있는 베이밸리를 중심으로 한 도내 벤처 투자 생태계 활성화에 큰 도움이 될 것으로 기대한다.김태흠 지사는 “충남 기업 성장 벤처펀드는 비수도권 최초 광역 모펀드”라며 “이 펀드로 민간 자본이 유입되고, 도에서 추진하는 정책이 시너지를 내면, 충남에서도 기업 가치가 10억 달러(1조원) 이상의 유니콘이 나올 것”이라고 말했다.이어 “충남은 비수도권 경제 규모 1위에 만족하지 않고, 한국판 실리콘밸리인 베이밸리를 통해 ‘벤처 천국’을 만들어 낼 것”이라며 “2028년까지 벤처 펀드를 1조 규모로 확대하고, 천안·아산·예산 등을 중심으로 1300여개 창업 공간도 확보할 계획”이라고 설명했다.도는 현재까지 4914억원 규모 벤처 투자 펀드를 조성했으며, 이번 충남 기업 성장 벤처펀드를 포함해 2028년까지 1조원으로 2배 이상 벤처 투자 펀드 규모를 확대할 계획이다.천안 이종익 기자