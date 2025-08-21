수원시, 민생회복 소비쿠폰 ‘0원 인증’하면 모바일 커피상품권 지급

8월 25일부터 9월 12일까지 새빛톡톡 ‘0원 인증 이벤트’
수원특례시(시장 이재준)가 민생회복 소비쿠폰 사용을 독려하기 위해 8월 25일부터 9월 12일까지 ‘0원 인증 이벤트’를 마련했다고 21일 밝혔다.
새빛톡톡 앱·홈페이지에 신한 선불카드 잔액 0원 영수증 또는 각 카드사 앱에서 잔액 0원 화면을 캡처한 후 업로드해 이벤트에 참여할 수 있다.
수원시는 200명을 추첨해 모바일 커피 상품권을 지급한다. 당첨자는 9월 19일 개별 안내할 예정이다.
수원시 관계자는 “민생회복 소비쿠폰이 수원시 골목상권 활성화에 도움이 되길 바란다”며 “지역경제를 활성화할 수 있는 이벤트와 지원책을 지속해서 마련하겠다”라고 밝혔다.
안승순 기자
