서울 중구, 보이스 피싱·악성 민원 사전 차단하는 ‘스마트 전화’ 전국 최초 도입

이미지 확대 서울 중구가 전국 최초로 구축한 ‘스마트 행정 전화’ 서비스의 예시 사진. 중구 제공

서울 중구는 보이스 피싱에 대한 우려와 악성 민원 피해를 줄이고자 전국 최초로 ‘스마트 행정 전화’ 서비스를 구축하고 운영 중이라고 24일 밝혔다.스마트 행정 전화는 구청 직원이 지역 주민에게 전화를 걸 때, 휴대전화 화면에 구청 로고와 발신 부서, 홍보 이미지 등을 표시하는 서비스다. 보이스 피싱 등으로부터 주민이 안심하고 전화를 받을 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.통화 종료 후에는 생활 정보가 담긴 ‘카드뉴스’와 구청 공식 SNS(유튜브·블로그·페이스북·인스타그램)로 바로 연결하는 링크도 제공해 주민이 구정 소식을 더욱더 손쉽게 접할 수 있도록 했다.이와 함께 구는 악성 민원 피해도 줄이기 위해 ‘스마트 민원 전화 대응 서비스’도 도입했다. 민원 전화 응대 과정에서 폭언과 욕설, 성희롱 등의 피해가 꾸준히 나오기 때문이다. 이번 서비스에 따라 구청 직원과 민원인이 통화를 할 때 폭언 등이 발생한다면 버튼 하나만 눌러도 경고 멘트가 전송된다.또한 정당한 사유 없이 15분 이상 통화가 이어지면 민원인에게 사전 종료 안내 멘트를 보내고, 20분을 초과하면 자동으로 통화가 종료되는 기능도 마련했다. 구는 민원 통화 기록을 바탕으로 특이 민원 관리에 활용할 계획이다.김길성 중구청장은 “스마트 행정 전화는 주민 소통을 강화하는 동시에 공무원의 안전과 민원 처리 효율을 높여주는 시스템”이라며 “앞으로도 새로운 기술을 행정에 접목해 모두가 체감할 수 있는 편리한 행정을 펼치겠다”고 말했다.김주연 기자