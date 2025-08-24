메뉴
아이는 물론 어르신까지 즐기는 성북구 ‘물놀이터’…개장 후 2만 7000여명 찾았다

임태환 기자
임태환 기자
수정 2025-08-24 11:47
입력 2025-08-24 11:47
이승로 서울 성북구청장이 오동근린공원 물놀이터에서 지역 주민들과 함께 물놀이를 하고 있다. 성북구 제공
이승로 서울 성북구청장이 오동근린공원 물놀이터에서 지역 주민들과 함께 물놀이를 하고 있다. 성북구 제공


서울 성북구가 여름 무더위를 맞아 조성한 ‘물놀이터’가 지역 주민에게 큰 인기를 얻고 있다.

24일 구에 따르면 구는 지난달 장석어린이공원, 꿈나라어린이공원, 오동근린공원 물놀이터를 차례대로 개장했다.

이날 기준 장석어린이공원 물놀이터는 약 1만명, 꿈나라어린이공원 물놀이터는 약 7000명, 오동근린공원 물놀이터는 약 1만명 등 2만 7000여명이 이용했다. 당초 구가 예상한 것보다 약 40% 많은 주민이 이용한 것이다.

물놀이터는 주민과의 소통을 강조하는 이승로 성북구청장의 핵심 정책 중 하나인 ‘현장 구청장실’을 통해 주민이 직접 제안한 사업이다. 구는 주민들이 안전하고 즐겁게 물놀이를 즐길 수 있는 환경을 만들어 달라는 의견을 반영해 지난해부터 이 사업을 추진했다.

지난달 2일 문을 연 장석어린이공원은 5649㎡ 규모로 만들어진 지역 최대 어린이공원이다. 물놀이터는 447㎡ 규모다. 유아용 놀이 시설도 별도로 갖췄다. 꿈나라어린이공원은 물놀이형 놀이 시설과 함께 간이 탈의실, 쉼터 등 다양한 부대시설을 갖췄다.

지난달 12일 개장한 오동근린공원 물놀이터에는 전국에서 아름다운 도서관 중 하나로 꼽히는 ‘오동숲속도서관’과 생태 수변 쉼터인 ‘오동물빛정원’도 있어 눈길을 끈다.

이 구청장은 “올해 운영 성과를 반영해 내년에도 온 가족이 함께 즐길 수 있는 물놀이터를 개장할 계획”이라며 “앞으로도 주민이 집 근처에서 즐길 수 있는 다양한 사업을 추진하겠다”고 강조했다.

임태환 기자
