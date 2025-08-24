메뉴
잠실 청년안심주택 찾은 오세훈…“보증금 불안 없도록”

임태환 기자
임태환 기자
수정 2025-08-24 14:52
입력 2025-08-24 14:52
이미지 확대
오세훈(가운데) 서울시장이 24일 오전 잠실센트럴파크에 마련된 ‘청년안심주택 입주자 보호 주말 현장상담소’를 찾아 최근 발생한 청년안심주택 강제경매 등의 사태를 점검하고, 상담소 운영상황을 확인하고 있다. 서울시 제공
오세훈(가운데) 서울시장이 24일 오전 잠실센트럴파크에 마련된 '청년안심주택 입주자 보호 주말 현장상담소'를 찾아 최근 발생한 청년안심주택 강제경매 등의 사태를 점검하고, 상담소 운영상황을 확인하고 있다. 서울시 제공


오세훈 서울시장이 24일 청년안심주택 잠실센트럴파크에 마련된 ‘청년안심주택 입주자 보호 주말 현장상담소’를 찾았다. 최근 발생한 청년안심주택 경매 진행 사태 등으로 자칫 보증금을 돌려받지 못할 수도 있다는 입주민들의 불안감을 해소하기 위해서다.

이날 오 시장은 청년 임차인들이 가장 불안해하는 보증금 문제와 반환 절차, 시기 등 세부적인 요구 사랑을 직접 파악했다. 또한 더는 임차인의 피해가 커지지 않도록 체계적인 상담을 지원해 임차인이 충분히 안심할 수 있도록 하라고 직원들에게 지시했다.

특히 대부분의 청년이 주중엔 직장 생활을 하기에 주말에 충분한 상담이 이뤄져야 한다고 강조했다.

오 시장은 “시가 앞장서 문제 해결 방안을 모색하는 한편 임차인들의 선순위, 후순위 등 사정이 각기 다른 만큼 개인별 상황에 맞는 맞춤형 상담을 통해 불안감을 덜고 안심할 수 있도록 해야 한다”고 힘줘 말했다.

시는 청년안심주택 거주 청년들의 피해 예방을 위한 ‘주말 현장상담소’를 잠실센트럴파크와 사당 코브(COVE)에서 오전 10시부터 오후 5시까지 운영 중이다.
SH청년주거안심센터장, 경매업무담당전문가, 관련 변호사 등 전문가들이 피해접수 절차 안내와 법률 상담을 비롯해 안전한 보증금 확보를 위한 현장 대응 등 맞춤형 지원을 하고 있다. 지난 23일 잠실에선 134세대 중 20세대가, 사당에선 85세대 중 12세대가 상담을 받았다.

임태환 기자
