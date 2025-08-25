수원시, 영통구 망포동에 ‘다함께돌봄센터’ 21호점·22호점 개소

이미지 확대 수원 다함께돌봄센터 21호점(수원시 제공)

수원특례시는 25일 영통구 망포동에 다함께돌봄센터 21·22호점을 개소했다.다함께돌봄센터 21호점은 영통푸르지오트레센츠 단지 안에 있고, 정원은 22명이다. 영통푸르지오파인베르 단지 내에 있는 22호점은 정원 20명이다.수원시는 현재 23개소(학교돌봄터 1개 포함)의 다함께돌봄센터를 운영 중이다. 센터는 돌봄이 필요한 6~12세 아동이 이용할 수 있고, 초등 저학년과 맞벌이·다자녀 가정 자녀를 우선 지원한다.센터장 1명, 돌봄교사 1명, 시간제 돌봄교사 1명을 배치해 운영한다. 아동에게 급·간식과 함께 놀이·학습지도·특별활동 프로그램을 제공한다.평일 기준, 학기 중에는 오전 11시부터 오후 8시까지, 방학 중에는 오전 9시부터 오후 8시까지 운영한다.수원시 관계자는 “다함께돌봄센터 21~22호점 개소로 아동과 학부모들이 가까운 곳에서 안전하고 질 높은 돌봄 서비스를 이용할 수 있게 됐다”며 “방과 후 돌봄이 필요한 초등학생에게 안정적인 학습·놀이·특별활동 프로그램과 급·간식을 제공할 것”이라고 말했다.이어 “방과 후 초등 돌봄 서비스 제공 시설 확충해 부모들의 양육 부담을 완화하고, 체계적 돌봄서비스 기반을 구축할 것”이라며 “다함께 돌봄센터가 돌봄 공백을 해소하는 데 도움이 될 것”이라고 기대했다.안승순 기자