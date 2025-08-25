수원시-중국 TYW(자동차·오토바이 계기판 제조 기업), 투자 협약···민선 8기 18호

이미지 확대 수원시청 전경

수원시가 자동차·오토바이 계기판 클러스터 제조 기업인 중국 TYW와 민선 8기 제18호 투자 협약을 체결했다고 25일 밝혔다. 수원시와 TYW 본사(중국 헤이룽장성 쑤이화시)는 서면으로 투자협약을 체결했다.협약에 따라 TYW는 수원 델타플렉스에 R&D 연구시설, 공장 설립과 함께 양질의 일자리를 창출하는 등 수원의 산업 발전을 위해 노력하고 수원시는 연구시설·공장 설립에 필요한 각종 인허가 등 제반 행정 절차를 신속하게 처리하는 등의 행정 지원을 한다.1998년 설립된 TYW는 자동차·오토바이 전자 계기판, 차량 인포테인먼트 시스템 등을 개발·제조한다.주요 거래처는 BYD, 현대자동차, 기아 등이다. 2024년 매출액은 6억 400만 달러(8154억 원)이다.이재준 수원시장은 “세계적인 기업 TYW를 환영한다”며 “큰 기대감을 안고 수원에 한국지사, 연구시설, 공장을 설립하는 만큼, 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”라고 말했다.안승순 기자