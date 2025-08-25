평택시, 서탄면과 현덕면 ‘똑버스’ 운행 시작

이미지 확대 평택 현덕면 ‘똑버스’ 개통식에서 정장선 시장이 축사를 하고 있다. (평택시 제공)

경기 평택시는 서탄면과 현덕면에서 25일부터 ‘똑버스’ 정식 운행에 들어갔다고 밝혔다.평택시 ‘똑버스’는 지난 2023년 5월 고덕국제신도시에 처음 도입된 이후 농촌지역인 서탄면과 현덕면까지 운행 범위를 확대했다.‘똑버스’는 수요응답형 교통체계(DRT, Demand Responsive Transit)로, 입주 초기 신도시나 농어촌 등 교통 취약지역에 시민에게 편리한 교통 서비스를 제공하고자 도입한 새로운 형태의 경기도 맞춤형 대중교통 수단이다.서탄면은 2대의 차량이 서탄면 일원과 주민의 주 이동지점인 진위역과 송탄시장을 운행한다.현덕면은 4대의 차량이 현덕면 일원과 안중터미널, 안중시장, 안중역, 서부복지타운 등 주요 거점을 운행하여 지역 주민의 이동을 지원할 예정이다.‘똑버스’는 10인승 소형 승합차로 운행되고, 서탄면은 오전 6시부터 23시까지, 현덕면은 오전 6시부터 24시까지 운행한다.정장선 평택시장은 “서탄면과 현덕면의 똑버스 시행으로 지역 주민의 불편이 해소되기를 바라며, 앞으로 더 나은 교통편의가 제공되도록 노력하겠다”라고 말했다.안승순 기자