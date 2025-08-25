메뉴
강북구에 ‘우리동네 이음마루’ 문 열었다…“외로움 없는 마을 만들 것”

임태환 기자
임태환 기자
수정 2025-08-25 14:48
입력 2025-08-25 14:48
이순희 서울 강북구청장이 지난 20일 열린 ‘우리동네 이음마루’ 개소식에서 인사말을 하고 있다. 강북구 제공
이순희 서울 강북구청장이 지난 20일 열린 '우리동네 이음마루' 개소식에서 인사말을 하고 있다. 강북구 제공


서울 강북구에 ‘우리동네 이음마루’가 새로 문을 열었다.

25일 구에 따르면 지난 20일 서울시 종합사회복지관 돌봄 특화사업 목적으로 추진된 우리동네 이음마루의 개소식을 진행했다.

우리동네 이음마루는 번오마을 종합 사회복지관이 기존 복지 서비스가 닿기 어려웠던 수유동과 인수동 지역까지 복지 접근성을 확대하고자 마련한 거점 공간이다.

이날 행사는 이순희 강북구청장과 구의원을 비롯해 서울시청, 동주민센터, 인근 종합사회복지관 관계자와 지역 주민들이 참석해 자리를 빛냈다.

개소식에선 공간 안내, 사업 소개와 함께 디지털 AI(인공지능) 심리상담 모델인 ‘쏙마음’ 시연이 진행돼 큰 호응을 얻었다. 쏙마음은 주민들이 심리적으로 안정된 생활을 할 수 있도록 도와주는 디지털 기반의 정서 지원 모델로, 누구나 쉽게 접근할 수 있다는 점에서 많은 기대를 모으고 있다.

행사에 참석한 한 지역 어르신은 “쏙마음이라는 기계가 신기하고 좋다”며 “복지관이 멀어서 이용하기 어려웠는데 새로운 공간이 생겨서 만족스럽다”고 말했다.


이순희 구청장은 “주민들이 우리동네 이음마루를 편안하게 이용하고 즐거운 시간을 보낼 수 있길 바란다”며 “구 역시 최선을 다해 돕고 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

임태환 기자
