천안시, 에어로케이항공과 ‘관광객 유치’ 맞손

이미지 확대 천안시와 에어로케이항공 상호 협력 지원 업무협약 체결식에서 김석필 천안시장 권한대행(가운데)이 채정훈 에어로케이항공 영업운송본부장 등과 기념 촬영을 하고 있다. 시 제공

충남 천안시는 25일 에어로케이항공과 상호 협력 지원을 위한 업무협약을 체결했다.이번 업무협약은 ‘2025-2026 천안 방문의 해’를 맞아 지역 관광 활성화와 함께 국내외 관광 수요와 천안시 주요 관광자원을 효과적으로 연계를 위해 기획됐다.협약 주요 내용은 △천안시 관광 활성화를 위한 공동 사업 △외국인 대상 팸투어 공동 기획·진행 △항공권 활용 관광객 유치 이벤트 △ 관광 활성화를 위한 코스 연계 등을 담고 있다.시는 다음 달 24~28일 열리는 ‘천안흥타령춤축제 2025’ 관광객 유치를 위한 외국인 여행사 관계자 팸투어 등 천안의 우수 문화유산, 관광자원, 축제, 먹거리를 홍보할 계획이다.김석필 권한대행은 “항공과 관광 연계는 천안을 찾는 길을 보다 가깝고 편리하게 만들어 줄 것”이라며 “많은 관광객이 천안을 방문해 다양한 체험을 즐기고 돌아갈 수 있도록 준비하겠다”고 강조했다.채정훈 에어로체이항공 영업운송본부장은 “에어로케이항공은 충청권 대표 항공사로서 천안시와 함께 관광 활성화를 위한 다양한 사업을 추진해 지역발전에 기여하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자