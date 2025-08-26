메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

불볕더위 기승 속 ‘군포 얼음땡’ 인기···AI 냉장고 생수 오전 중 ‘동나’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2025-08-26 10:09
입력 2025-08-26 10:09
이미지 확대
근포 얼음땡 냉장고에서 한 시민이 냉각 생수를 꺼내고 있다. (군포시 제공)
근포 얼음땡 냉장고에서 한 시민이 냉각 생수를 꺼내고 있다. (군포시 제공)


경기 군포시가 여름철 불볕더위 대응을 위해 운영 중인 AI 무인 냉장고 ‘군포 얼음땡’이 큰 인기를 끌며 점차 일상에 자리 잡고 있다.

군포시는 지난 7월 하순부터 8월 하순까지 한 달간 중앙공원, 로데오거리, 당정근린공원 등 시민 유동 인구가 많은 3곳에 ‘군포 얼음땡’을 설치하고 냉각 생수를 무료로 제공하고 있다.

하루 평균 1,200병이 공급되는 생수는 대부분 오전 중에 빠른 속도로 동이 나고 있다.

군포시는 시범운영 성과를 바탕으로 내년 여름에는 군포역, 금정역 등 교통 중심지까지 운영 범위를 확대하는 방안을 적극 검토하기로 했다. 또 ‘군포 얼음땡’을 단순한 폭염 대응 장비가 아니라 군포시의 명물, 작은 랜드마크로 발전시켜 시민과 방문객 모두가 기억하는 도시 브랜드로 육성할 계획이다.



하은호 군포시장은 “군포 얼음땡은 단순한 냉장고가 아니라 시민 건강을 지키는 생활 속 안전망”이라며 “이번 시범 운영에 이어 내년에는 확대 운영과 함께 도시 이미지를 높이는 명품 정책으로 발전시켜 나가겠다”라고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기