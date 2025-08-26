불볕더위 기승 속 ‘군포 얼음땡’ 인기···AI 냉장고 생수 오전 중 ‘동나’

경기 군포시가 여름철 불볕더위 대응을 위해 운영 중인 AI 무인 냉장고 ‘군포 얼음땡’이 큰 인기를 끌며 점차 일상에 자리 잡고 있다.
군포시는 지난 7월 하순부터 8월 하순까지 한 달간 중앙공원, 로데오거리, 당정근린공원 등 시민 유동 인구가 많은 3곳에 ‘군포 얼음땡’을 설치하고 냉각 생수를 무료로 제공하고 있다.
하루 평균 1,200병이 공급되는 생수는 대부분 오전 중에 빠른 속도로 동이 나고 있다.
군포시는 시범운영 성과를 바탕으로 내년 여름에는 군포역, 금정역 등 교통 중심지까지 운영 범위를 확대하는 방안을 적극 검토하기로 했다. 또 ‘군포 얼음땡’을 단순한 폭염 대응 장비가 아니라 군포시의 명물, 작은 랜드마크로 발전시켜 시민과 방문객 모두가 기억하는 도시 브랜드로 육성할 계획이다.
하은호 군포시장은 “군포 얼음땡은 단순한 냉장고가 아니라 시민 건강을 지키는 생활 속 안전망”이라며 “이번 시범 운영에 이어 내년에는 확대 운영과 함께 도시 이미지를 높이는 명품 정책으로 발전시켜 나가겠다”라고 밝혔다.
안승순 기자
