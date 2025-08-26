‘대중교통 르네상스! 혁신적인 시내버스 개편’···이천시, 경기도 적극행정 ‘대상’

이미지 확대 이천시가 25일 경기도 아트센터 컨벤션홀에서 열린 ‘경기도 적극행정 우수사례 경진대회’에서 ‘대중교통 르네상스! 혁신적인 시내버스 개편’으로 대상을 받았다. (이천시 제공)

경기 이천시는 25일 경기도 아트센터 컨벤션홀에서 열린 ‘경기도 적극행정 우수사례 경진대회’에서 ‘대중교통 르네상스! 혁신적인 시내버스 개편’으로 대상을 받았다고 밝혔다.경진대회는 지난 6월16일부터 7월18일까지 경기도 지자체 29건, 공공기관 43건등 총 72건 중 경기도 적극행정위원회에서 서면심사로 확정된 18건을 대상으로 여론참여단 온라인심사를 거쳐 최종 4개 그룹으로 나눠 발표심사를 거쳤다.이천시는 주민체감도, 과제의 난이도, 확산가능성, 창의성과 전문성에서 높은 점수를 받았다.이천시는 시내버스 이용수요등 데이터 기반 분석을 통해 적정버스 대수 산정과 권역별로 연차적이고 지속적인 시내버스 노선을 개편해 대중교통 이용 불편 해소와 운송수지 개선 및 시내버스 총량 감수로 연간 5억 원의 예산을 절감했다. 특히 시내버스 번호개선과 시내버스와 연계한 희망택시, 똑버스의 개편이 주민체감도를 높였다.또 지난해 하반기부터 똑버스를 도입한 2개권역(장호원,율)에 대해 총 22개 버스노선을 정비하여 2억 원을 예산을 절감한 데 이어, 올해 상반기에도 총 3차례에 걸쳐 47개 노선의 통폐합을 통해 시민들의 수요가 많았던 13개의 시내버스 노선을 개편했다.이천시는 오는 11월 행정안전부, 인사혁신처, 국무조정실이 공동 주관하는 ‘2025년 전국 적극행정 우수사례 경진대회’에서 전국 우수사례들과 경쟁을 펼치게 된다.안승순 기자