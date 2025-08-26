경기도, 차기 유니콘 탄생 프로젝트 ‘코리아 프론티어’ 가동···스타트업 20~30개 선발

이미지 확대 경기도청 전경

경기도는 경기도4차산업혁명센터가 세계경제포럼과 손을 잡고 한국 스타트업 전용 혁신가 커뮤니티 ‘코리아 프론티어(Korea Frontiers)’를 가동한다고 26일 밝혔다.‘코리아 프론티어(Korea Frontiers)’은 이른바 ‘차기 유니콘(기업 가치가 10억 달러) 이상이면서, 창업 10년 이하의 비상장 스타트업) 탄생 프로젝트’이며, 개별 국가 대상으론 최초로 세계경제포럼과 함께 개발한 한국 스타트업 전용 혁신가 커뮤니티 프로그램이다.매년 선도적 스타트업 20~30개를 선발해, 2년간 세계경제포럼의 혁신가 커뮤니티(Innovators Communities)에 직접 참여 기회를 줄 계획이다.‘코리아 프론티어’로 선정된 기업은 자격요건을 갖춘 경우 향후 ‘기술 선구자 스타트업(Technology Pioneers)’에도 추천기회를 받게 된다. 세계경제포럼의 혁신가 커뮤니티(Innovators Communities) 프로그램의 하나인 ‘기술 선구자 스타트업(Technology Pioneers)’은 매년 전 세계에서 100개의 유망스타트업을 테크놀로지 파이어니어(Technology Pioneers)로 선정하고 발표한다. 한국에서는 지난달 경기도 4차산업혁명센터의 안내를 받은 로보콘(오산)과 하이리움산업(평택) 두 곳이 선정됐다.경기도 관계자는 “이번 프로그램은 차세대 유니콘 기업으로 성장할 잠재력을 가진 스타트업에게 세계 무대에서 활동할 발판을 제공할 것”이라며 “글로벌 혁신 생태계와의 연결을 강화해 국내 스타트업의 도약을 지원하겠다”라고 말했다.안승순 기자