“온라인 스마트스토어 사장 꿈꾸는 은평구 청년 모여라”

이미지 확대 서울 은평구의 온라인 스토어 창업 청년 모집 관련 포스터. 은평구 제공

서울 은평구는 온라인 스마트스토어 창업을 준비하는 청년을 위한 ‘방구석 CEO’ 프로그램 참여자를 내달 3일까지 모집한다고 26일 밝혔다.이번 프로그램은 ‘빌드업 청년 캠퍼스’의 세 번째 과정으로 기획됐다. 빌드업 청년 캠퍼스는 청년들의 실질적인 구직 역량 강화를 목표로 ▲이직 준비 ▲첫 구직 준비 ▲창업 준비 등 청년의 다양한 구직 유형별 수요를 충족하기 위한 커리큘럼을 제공한다.방구석 CEO 프로그램에선 사전 설문조사에서 가장 선호하는 1인 창업 분야 중 온라인 스마트스토어 창업에 대한 실습 중심 교육을 한다. 특히 오프라인 특강과 함께 전문 강사의 일대일 개인별 맞춤 피드백을 제공할 예정이다.또한 청년들이 창업을 준비하며 생길 수 있는 다양한 고민을 밀착 피드백해 6주 안에 실제 판매 가능한 스마트스토어 완성을 목표로 진행된다. 청년들은 브랜드 방향성 설정과 아이디어 발굴 과정에서부터 스마트스토어 개설 실습, 홍보 콘텐츠 제작에 이르기까지의 과정을 전문 강사에게서 배울 수 있다.모집은 온라인 스마트스토어 창업을 희망하는 19세~39세 청년을 대상으로 진행한다. 구에 사는 청년 15명을 선정한다. 희망자는 포스터에 있는 QR코드를 통해 접수하면 된다. 프로그램은 내달 10일부터 주 1회 진행된다.김미경 은평구청장은 “창업을 꿈꾸는 청년들이 한 번의 커리큘럼을 통해 온라인 스토어 사장으로 거듭날 수 있는 발판이 될 것으로 기대한다”며 “우리 구는 앞으로도 청년들이 구직 방향을 고민하는 단계에서 사회의 주체로 성장해 나갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.임태환 기자