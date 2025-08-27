수원시, ‘2025 애틀랜타 ITS 세계총회’서 명예의 전당 지자체 공로상

이미지 확대 26일(현지 시각) 김현수 수원시 제1부시장(오른쪽)이 ‘2025 애틀랜타 ITS 세계총회’서 명예의 전당 지자체 공로상 공로상을 받고 있다. (수원시 제공)

수원특례시가 26일(현지 시각) ‘2025 애틀랜타 ITS 세계총회’에서 명예의 전당 지자체 공로상을 받았다.명예의 전당 공로상은 세계 각 지역에서 ITS(지능형교통체계) 발전에 이바지한 지자체·기업·개인에 주는 상이다. 지자체 부문은 대륙별로 1개 지자체를 선정해 시상한다.2025 애틀랜타 ITS 세계총회는 ‘오늘의 실현, 내일의 혁신(Deploying Today, Empowering Tommorow)’를 주제로 28일까지 닷새간 열리며, 53개국에서 ITS 전문가, 기업·도시·기관 관계자 등이 참가 중이다.ITS 세계총회는 ITS 분야 세계 최대 규모 국제행사로, 매년 전 세계 도시, 기업, 기관 관계자들이 모여 교통혁신 기술과 교통정책을 공유한다.수원시는 지자체 최초 긴급차량 우선 신호시스템 도입, 스마트 교통 인프라 확충, 2025 수원 ITS 아태총회 성공적 개최 등 ITS 발전에 이바지한 점을 인정받았다.이재준 수원시장은 영상 메시지에서 “지속 가능한 스마트 교통도시를 만들기 위해 시민과 함께 노력해 왔고, 이번 수상은 그 결실”이라며 “국제적으로 인정받은 만큼, ITS 발전을 위해 더 노력하겠다”라고 말했다.안승순 기자