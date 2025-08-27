은평구, 내년 통합 돌봄 본사업 앞두고 ‘은평형 돌봄 모델’ 선보인다

이미지 확대 서울 은평구청사 전경. 은평구 제공

서울 은평구가 2026년 의료 돌봄 통합지원 본사업 시행에 발맞춰 ‘은평형 통합 돌봄 지원 체계 구축안’을 27일 발표했다.통합 돌봄 사업은 노쇠, 장애, 질병 등의 사유로 돌봄이 필요한 사람이 살던 곳에서 계속 거주할 수 있도록 의료와 돌봄 서비스를 통합 지원하는 사업이다. 내년 3월 돌봄 통합 지원법 시행에 맞춰 전국적으로 추진된다.구는 내년 본사업 시행을 앞두고 지난 1월 서울시 최초로 ‘돌봄복지국’ 개편과 ‘통합돌봄과’ 신설 등 조직개편을 통해 은평형 통합돌봄 추진 기반을 마련했다. 또한 서비스 모형 개발과 시범 적용을 위한 보건복지부 공모 및 시 공모사업에 선정돼 노인에 대한 시범 사업을 운영 중이다.구는 이번 은평형 통합 돌봄 지원 체계를 바탕으로 지역 특성과 주민 욕구를 반영한 통합 돌봄 시스템을 구축한다는 방침이다.구 관계자는 “특화 사업으로 사람과 사람을 잇는 ‘통합 돌봄 자조모임’과 살던 곳에서 보내는 편안한 생애말기를 위한 ‘가정임종 지원 사업’을 추진할 계획”이라고 설명했다.통합 돌봄 자조모임은 은평 어르신 돌봄 통합 지원센터에서 환경정비를 위한 걷기, 독서, 뜨개질 등 같은 활동을 하며, 10명 이내의 어르신들이 서로를 격려하고 지지하는 소모임이다. 이 모임은 동별로 1명의 돌봄코디네이터를 양성해 돌봄관계망 1동 1자조모임을 추진한다.가정임종 지원 사업은 생애말기 환자에 대한 의료돌봄 서비스 제공을 통해 환자가 살던 곳, 가족 곁에서 편안한 생애말기를 보낼 수 있도록 지원한다. 이 사업은 생애말기 시점에 방문진료 서비스 이용 부담을 완화해 통증관리, 증상 관리와 함께 사전연명 의료의향 등록, 당사자와 돌봄자에 대한 정서적 지지를 받을 수 있도록 구성됐다.김미경 은평구청장은 “우리 구는 통합돌봄의 선도 지자체로서 보건·의료·건강·요양·돌봄·주거 등의 통합연계를 통해 주민이 실질적으로 체감할 수 있는 서비스를 제공할 것”이라며 “주민들이 건강한 노후를 보낼 수 있는 도시, 지역사회가 함께 돌보는 도시 은평을 만들겠다”고 말했다.임태환 기자