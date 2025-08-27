메뉴
김동연, ‘달달버스’ 타고 남양주 민생투어···‘예타 면제’로 남양주공공의료원 2년 앞당겨 착공

안승순 기자
수정 2025-08-27 17:24
입력 2025-08-27 17:24
평내호평역 호평동 무료 급식소에서 배식 봉사

이미지 확대
27일 남양주 호평평내행정복지센터에서 열린 동북부 공공의료원(남양주) 설립 현장 설명회에서 김동연 경기도지사가 인사말을 하고 있다. (경기도 제공)
27일 남양주 호평평내행정복지센터에서 열린 동북부 공공의료원(남양주) 설립 현장 설명회에서 김동연 경기도지사가 인사말을 하고 있다. (경기도 제공)


‘달달버스’(달려간 곳 마다 달라진다)를 타고 민생경제 현장투어를 진행 중인 김동연 경기도지사는 27일 남양주 혁신형 공공의료원 예정 용지를 찾았다.

남양주 혁신형 공공의료원은 남양주시 호평동 백봉지구 종합의료시설부지 3만3,800㎡에 300병상 이상 규모로 건립될 예정이다. 소아·분만·응급 등 필수 의료 기능 외에 돌봄의료서비스를 함께 제공할 계획이며, 부지 매입비를 제외하고 약 1,591억 원의 사업비가 투입될 예정이다.

김 지사는 호평평내행정복지센터에서 가진 ‘동북부 공공의료원 설립 현장 설명회’ 인사말을 통해 “남양주 공공의료원은 소아·분만·응급 등 필수 의료 기능 외에 돌봄의료서비스를 함께 제공할 계획”이라고 밝혔다.

이어 “2030년 이후 착공, 2033년 완공 예정이지만, 예비 타당성 조사 면제하면 약 1년 반 정도의 시간을 줄일 수 있고, BTL 과정도 빨리 추진하면 2년 안팎까지 착공 기간을 줄일 수 있을 것 같다”라고 덧붙였다.
의료원 건립 용지 현장설명회를 마친 김 지사는 평내호평역 교량 아래에 있는 호평동 무료 급식소에서 (사)이웃사랑나눔봉사회와 청아봉사단, 천마문화예술단, 평화수호봉사단, 경기도청년봉사단 등 4개 협업 봉사단체 자원봉사자 40명과 함께 어르신 300여 명을 대상으로 배식 봉사를 했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
닫기