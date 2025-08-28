“안전 의식 높여라”…동작구, 새달 ‘안전 체험 한마당’

이미지 확대 서울 동작구가 새달 진행하는 ‘안전 체험 한마당’ 행사의 포스터. 동작구 제공

서울 동작구는 내달 2일부터 3일까지 이틀간 생활 속 위급 상황을 간접적으로 체험할 수 있는 ‘안전 체험 한마당’(포스터) 행사를 연다고 28일 밝혔다.안전 체험 한마당은 구민의 안전 의식을 높이고 사고 발생 시 위기 대응 능력을 높이고자 마련됐다. 구청 1층 앞마당에서 열리며, 안전 취약계층과 지역 주민을 대상으로 5개의 안전 체험 부스를 운영한다.우선 화재 안전 관련 부스에서는 물을 이용한 실제 소화기 사용 방법과 완강기를 사용한 탈출법, 화재 상황을 가정한 안전한 대피 방법 등을 알려준다. 또한 시설 안전 부스에선 다중 밀집 상황을 연출해 안전 행동 요령과 비상시 대처법을, 보건 안전 부스에선 올바른 심폐 소생술 방법에 대해 교육한다.구는 행사 참여자에게 소화 패치와 방연 마스크 등 교육 교보재를 제공할 예정이다.박일하 동작구청장은 “이번 행사가 주민에게 안전의 중요성을 되새기는 뜻깊은 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 맞춤형 체험 프로그램과 지속적인 교육을 통해 구민 모두가 안전한 생활 환경을 누릴 수 있는 도시를 만들겠다”고 강조했다.임태환 기자