“은평구 소상공인 모여라”…맞춤형 무료 컨설팅 인기

이미지 확대 서울 은평구의 ‘소상공인 맞춤형 무료 컨설팅’ 관련 홍보 포스터. 은평구 제공

서울 은평구는 지역 소상공인의 경영 환경을 개선하고 안정적인 성장을 지원하고자 ‘맞춤형 무료 컨설팅’ 사업을 운영 중이라고 28일 밝혔다.맞춤형 무료 컨설팅은 각 분야에서 퇴직한 전문 인력이 소상공인을 직접 찾아가 점포 운영과 재무·세무·노무 관리, 홍보·마케팅 노하우 등을 알려주는 프로그램이다.지난해에는 25명의 컨설턴트가 지역 내 2252개 업체를 찾아 컨설팅을 제공해 비용 절감과 매출 증대에 기여했다. 올해는 이달 기준 1252개 업체가 컨설팅을 받았다. 구는 이 사업을 오는 12월까지 이어갈 예정이다.컨설팅을 원하는 소상공인은 포스터 내 QR코드를 통해 신청서를 제출하거나 컨설팅 문의처로 전화해 신청하면 된다.김미경 은평구청장은 “소상공인들이 경영상 마주하는 다양한 문제를 혼자 해결하기는 쉽지 않다”라며 “전문성을 갖춘 중장년 컨설턴트와 함께 문제를 해결하고 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.임태환 기자