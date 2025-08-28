“강북구에선 친환경 소재로 만든 현수막만 걸어요”

이미지 확대 서울 강북구에 있는 친환경 현수막 전용 게시대. 강북구 제공

서울 강북구는 내달부터 친환경 소재를 활용한 현수막을 사용하고, 폐현수막을 재활용하는 사업을 본격적으로 시작한다고 28일 밝혔다.이번 조치는 기존 플라스틱 합성수지 현수막으로 인한 환경 오염을 줄이고, 자원 순환을 이루자는 취지로 마련됐다.앞서 구는 지난 5월 ‘강북구 현수막의 친환경 소재 사용 촉진 및 재활용 활성화 조례’를 제정한 바 있다.구는 구정 홍보 현수막을 친환경 소재로 사용하고, 민간 부문까지 범위를 넓히겠다는 구상이다.이를 위해 구 보건소 건너편과 벽산라이브파크 인근 등에 친환경 현수막 전용 게시대를 설치하고 시범운영에 들어간다. 전용 게시대에는 반드시 친환경 소재로 제작된 현수막만 사용할 수 있다.폐현수막 100% 재활용 체계도 구축한다.수거된 현수막은 소각 없이 장바구니와 돗자리 등 생활용품으로 재가공해 활용하고, 재활용이 어려운 물량은 서울시 집하장으로 보내 화학적 재활용 과정을 거친다.이순희 강북구청장은 “친환경 현수막 사용과 폐현수막 100% 재활용 체계 마련은 탄소중립과 자원 순환을 동시에 실현하는 정책”이라며 “앞으로도 지속 가능한 자원 순환 정책을 강화해 주민과 함께하는 녹색환경 도시를 만들겠다”고 다짐했다.임태환 기자