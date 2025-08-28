‘마음 든든한 한 끼’…성북구 장위3동 ‘마음반찬’으로 전하는 온기

이미지 확대 서울 성북구 장위동에 있는 반찬가게 ‘10분한상’이 독거가구에 지원하는 음식의 모습. 성북구 제공

서울 성북구는 장위3동 자원봉사캠프가 이달부터 오는 12월까지 홀로 사는 저소득 남성에게 반찬을 지원하는 ‘마음반찬, 식사하셨나요’ 프로그램을 운영한다고 28일 밝혔다.이 프로그램은 식생활이 취약한 중장년 남성 독거가구에 반찬과 간편식 등을 지원해 건강을 챙길 수 있도록 돕고, 고독사 등도 예방하자는 취지로 마련됐다.이를 위해 장위동에 있는 반찬가게 ‘10분한상’은 이달부터 매월 시래기 된장국과 표고 우거지 된장국 등 다양한 간편식 30팩을 장위3동 주민센터에 정기적으로 기부할 예정이다.반찬과 간편식을 받은 장위3동 자원봉사캠프는 매달 해당 가정에 직접 방문해 음식을 전달하고 간단한 안부 인사를 나눌 계획이다.10년째 꾸준히 나눔을 이어온 허해정 10분한상 대표는 “같은 동네에 사는 이웃이 외롭지 않도록, 작은 국 한 그릇에 마음을 담아 전하고 싶다”고 말했다.이승로 성북구청장은 “지역 사회가 함께 손잡고 이웃의 식탁에 온기를 더하는 이 사업은 매우 뜻깊다”며 “구 역시 촘촘한 복지 실현을 위한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.임태환 기자