‘추억 쌓고 기념품은 덤’···안산시, 12경(景) 모바일 스탬프투어 이벤트

이미지 확대

경기 안산시는 최근 확대 선정된 ‘안산 12경’을 널리 알리고 시민과 관광객들이 직접 체험하며 즐길 수 있도록 오는 9월부터 두 달간 모바일 스탬프투어를 운영한다고 28일 밝혔다.안산 12경은 시화화조력발전소 대부해솔길, 구봉도 낙조, 탄도 바닷길, 풍도, 동주염전, 바다향기수목원 등 대부도 7곳과 안산갈대습지, 다문화거리, 김홍도길, 수암봉과 안산읍성, 호수공원과 무궁화동산 등 안산 시내 5곳이다.스탬프투어는 확대 선정된 명소들을 여행하면서 모바일로 스탬프를 모으면 기념품을 제공하는 특별한 이벤트다.5곳을 방문하면 모바일 기프티콘 5천 원권, 10곳 방문 시 안산지역화폐 다온상품권 충전 1만 5천 원권, 관내 식당·카페 이용 후기 모바일 기프티콘 5천 원권을 선착순으로 제공된다.이민근 안산시장은 “안산 12경 확대 선정에 발맞춰 운영되는 이번 스탬프투어는 안산의 관광을 한층 더 풍성하게 즐길 기회가 될 것”이라며 “시민과 관광객 모두가 안산의 다양한 매력을 직접 체험하고 즐길 수 있는 계기가 되기를 기대한다”라고 말했다.안승순 기자