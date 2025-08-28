메뉴
화성 동탄2 종합병원 유치 ‘윤곽’…2개 컨소시엄 참가확약서 제출

안승순 기자
수정 2025-08-28 14:13
입력 2025-08-28 14:13
고려대 의료원·순천향대 의료원, 컨소시엄 참가확약서 제출

화성 동탄2 종합병원 위치도
화성 동탄2 종합병원 위치도


화성특례시와 한국토지주택공사(LH)가 추진 중인 ‘화성동탄2 종합병원 유치 패키지형 개발사업’에 2개 컨소시엄이 참여하면서 병원 설립이 가시화될 전망이다.

화성시와 LH는 지난달 31일 공고한 동탄2 대학(종합)병원 유치를 위한 재공모와 관련해, 지난 27일 진행된 참가확약서 접수 결과 총 2개의 컨소시엄이 참가확약서를 제출했다고 밝혔다.

참가확약서를 제출한 컨소시엄 대표업체는 ▲리즈인터내셔널(주) ▲에스디에이엠씨(주)이며, 각각 ▲학교법인 고려중앙학원(고려대의료원) ▲학교법인 동은학원(순천향대의료원)의 확약서 동의서를 함께 제출했다.

LH는 11월 중 위원회를 열어 종합개발구상, 종합병원 건립 및 운영계획, 사업 수행 능력 등을 평가해 우수한 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정할 예정이다.
정명근 화성특례시장은 “종합병원 유치는 단순한 기반 시설이 아니라 시민의 생명권과 직결된 핵심 인프라이자, 동탄2 신도시 주민들의 오랜 숙원사업”이라며 “화성특례시는 한국토지주택공사와 긴밀히 협력해 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
