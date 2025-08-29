“국비 지원 확대한다”, 지자체 지역화폐 혜택 상향 잇따라

이미지 확대 세종여민전체크카드. 세종시 제공

정부의 지역화폐 발행 규모 확대 방침에 따라 지자체들이 다음 달부터 지역화폐 혜택을 대폭 상향에 나섰다.충남 보령시는 9월 1일부터 ‘보령사랑 상품권’ 혜택을 기존 10%에서 15%로 상향한다고 29일 밝혔다.할인율 확대는 정부의 제2회 추가경정예산 편성으로 지역사랑상품권 할인 보전 예산이 추가 지원되면서 가능해졌다.구매 한도는 지류·모바일 상품권을 통합해 1인당 월 70만원이며, 지류 상품권은 1인당 월 30만 원까지 구매할 수 있다.당진시도 9월 1일부터 발행하는 ‘당진사랑 상품권’ 할인율을 12월까지 7%에서 18%로 상향한다.당진사랑 상품권 구매 시 13% 할인이 적용되며, 특별재난지역 선포에 따른 5%의 추가 할인은 행정안전부 방침에 따라 선할인 또는 캐시백으로 운영될 예정이다.다만, 구매 한도는 기존 50만원에서 40만원으로 조정된다.세종시도 9월 1일부터 지역사랑상품권 ‘여민전’ 캐시백 혜택을 기존 7%에서 13%로 확대한다.세종에서는 캐시백 비율이 6% 올라 1인당 혜택받을 수 있는 금액은 기존 2만 1000원에서 3만 9000원으로 늘어난다. 개인당 구매 한도는 월 30만 원으로 같다.충북 음성군도 지역 내 소비 진작 효과 극대화를 위해 다음 달부터 연말까지 ‘음성행복페이’ 인센티브를 기존 10%에서 15%로 상향한다. 개인별 충전 한도는 100만원이다.지역화폐 카드는 ‘그리고’ 앱을 통해 신청하거나 행정복지센터 또는 지역 금융기관을 방문하면 발급받을 수 있다.김동일 보령시장은 “지역화폐 확대는 관내 자금 유출을 방지하고 지역경제 성장의 선순환 구조를 구축할 것으로 기대한다”며 “평소보다 상품권 관심이 높아질 것으로 예상되는 만큼, 부정 유통 없는 깨끗한 지역화폐 사용 환경을 조성하겠다”고 말했다.보령 이종익 기자