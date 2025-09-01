세종포천고속도로 (가칭)동용인IC 타당성 조사 ‘통과’

이미지 확대 (가칭)‘동용인IC’ 위치도

용인특례시는 한국지방행정연구원이 진행한 세종포천고속도로 (가칭)‘동용인IC’ 설치 사업 타당성 조사가 3일 완료될 예정이라고 1일 밝혔다.앞서 한국지방행정연구원은 지난달 19일 최종 보고회에서 지역 주민의 고속도로 접근성 개선, 물류단지 조성에 따른 교통 혼잡 완화 등의 효과로 (가칭)동용인IC 설치가 타당하다는 결론을 내렸다.동용인IC 신설 사업은 지난 6월 5일 ‘국가통합교통체계효율화법 제18조’에 근거한 국토교통부의 타당성 평가를 통과, 나들목(IC) 설치 경제성을 인정받아 사업 추진 기반이 마련됐다.용인시는 6월 26일 한국도로공사에 고속도로 연결을 위한 ‘도로와 다른 시설 연결 허가’를 신청하는 등 후속 행정 절차를 진행하고 있다.처인구 마평동과 양지면 송문리·주북리 일원에 조성될 동용인IC는 국도 42호선과 연결되는 도시계획도로(중로1-1호)를 통해 진출입이 가능하다. 교통 수요는 하루 1만 5260대로 분석됐다.총사업비는 약 888억 원으로 ‘용인국제물류4.0’ 물류단지 조성업체인 ㈜용인중심이 전액 부담한다.이상일 용인특례시장은 “이미 개통된 세종포천고속도로 북용인IC와 올해 말 개통 예정인 남용인IC에 이어 동용인IC까지 설치되면 용인의 교통은 처인구의 중심 지역은 물론 이동읍에 조성될 반도체 특화 신도시, 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산업단지, 원삼면 용인반도체클러스터 등의 지역에서 교통 편의가 크게 증진될 것이며, 기업들의 활동에도 보탬이 될 것”이라고 말했다.안승순 기자