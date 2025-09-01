‘이천사랑 지역화폐’, 충전 인센티브 10% 상향…월 충전 한도 100만 원

이미지 확대

경기 이천시는 오는 12월까지 ‘경기이천사랑‘ 지역화폐 인센티브를 10%로 상향 지원한다고 1일 밝혔다.경기이천사랑 지역화폐는 충전하고 사용할 때 일정 비율의 인센티브를 제공해 시민에게 실질적인 혜택을, 가맹 소상공인에게는 매출 증대 효과를 안겨주는 대표적인 지역경제 선순환 정책이다.김경희 시장은 “이번 지역화폐 충전 인센티브 10% 상향으로, 지역 내 소비가 촉진되어 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 소상공인들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대하며, 시민들의 가정경제에 도움이 되어 시민 모두가 행복해지기를 바란다”라고 말했다.이어 “앞으로도 시민과 소상공인이 모두 만족할 수 있는 지역경제 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다”라고 덧붙였다.한편, 이천시는 인센티브 상향 외에도 다양한 지역화폐 소비 촉진 이벤트를 함께 하고 있고, 오는 11월에는 5차 소비지원금 지급 행사를 추진해 지역 소비 활성화와 소상공인 지원 효과를 극대화할 계획이다.안승순 기자