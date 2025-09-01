이종필 충남도 대변인 “지천댐 오해와 진실”

이미지 확대 이종필 충남도 대변인. 서울신문DB

충남도가 지천댐 추진 관련 예산 삭감에 대한 일부 논란과 관련해 1일 “청양군의 삶과 직결되고 군민 등이 건의한 주요 사업 14건 172억원을 증액 편성했다”며 사실과 다르다고 강조했다.이종필 충남도 대변인은 이날 성명을 통해 “지난달 제2회 추가경정예산안을 도의회에 제출했다. 예산을 삭감했다는 오해가 청양군 일각에서 일고 있지만, 이는 단연코 사실과 다르다”고 밝혔다.도가 밝힌 청양군 주요 사업 및 예산은 △민생회복 소비쿠폰 지원사업(86억원) △지역사랑 상품권 발행 지원(34억원) △화성~장곡간 지방도 확·포장(42억원) △호우 피해 재난 지원금(7억원) 등이다.이 대변인은 “다만 청양군이 건의한 ‘실버타운 조성사업 용역비 1억원과 충남형 도시리브투게더 후속사업 설계비 14억 6800만원은 편성하지 않았다”며 “청양군에서 사업계획서가 구체화하지 않았고, 도의회 출자동의 등 사전절차가 이뤄지지 않아 추경에 반영하지 못했다”고 설명했다.이어 “충남은 만성 물 부족 지역으로 신규 수원 확보가 시급한 상황. 최근 강릉시 가뭄 사태와 같은 일을 우리는 지난 2012년부터 누차 겪어왔다”며 “2015년 등과 같은 가뭄 발생 시, 정상적 용수 공급은 불가능하게 되고 대한민국 미래를 책임질 AI, 데이터 등 신산업 육성과 탄소중립 등을 위해 지금보다 2~3배 물과 전력이 필요하다”고 강조했다.그러면서 “지천댐은 정치적인 사안이 아니다. 청양·부여군민을 비롯한 도민의 생명수를 확보하고, 대한민국의 지속 가능한 미래 발전을 위한 발판을 놓는 일”이라며 “주민 목소리를 최우선으로 듣겠다. 정확한 사실과 절차에 기반해 흔들림 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.앞서 김돈곤 청양군수는 최근 김태흠 충남지사가 청양군 예산 지원을 중단하겠다는 언론보도와 관련해 “댐 건설 결정과 주민 생활 예산은 엄연히 별개”라며 “지천댐 건설 표명 지연을 이유로 예산을 삭감하겠다는 것은 예산 독립성을 심하게 훼손하는 것”이라고 비판했다.홍성·청양 이종익 기자