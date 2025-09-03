“침수 수위 5cm 넘으면 울립니다”···군포시, ‘침수감지 알람장치’ 설치

이미지 확대 침수감지알람장치 체계도

경기 군포시는 집중호우 때 신속한 대응과 인명피해 최소화를 위해 오는 9일까지 침수취약지역에 침수감지 알람장치를 설치한다고 3일 밝혔다.대상은 침수 위험이 큰 ▲지하차도 5개소(당동, 당정, 도래말, 삼성, 복합물류) ▲지하보도 2개소(금정역, 금정고가도로) ▲반지하주택가 3개소(산본1동, 금정동) 등 10곳이다.침수감지 알람장치는 침수 수위가 5cm 이상 감지되면 경고음을 울림과 동시에 재난부서·시설물 소관부서·동 행정복지센터 담당자에게 문자로 상황을 통보한다. 이후 담당자는 CCTV로 현장을 확인한 뒤 즉시 출동해 차단 및 배수 작업을 실시한다.하은호 군포시장은 “최근 기후위기로 인해 국지성 집중호우가 잦아지는 만큼, 시민 안전을 지키기 위한 선제 대응이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 재난취약시설 관리와 예방사업을 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자