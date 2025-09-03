이천시, ‘청춘그린 스크린 파크 골프장’ 오픈

어르신 스포츠 이용료, 5만 원→10만 원↑···올해 2차분 접수

이미지 확대 2일 김경희 이천시장(왼쪽 6번째)이 ‘청춘그린 스크린 파크 골프장’ 오픈식에서 관계자들과 테입 컷팅을 하고 있다. (이천시 제공)

경기 이천시가 2일 이천시노인종합복지관(관장 이석영) 옥상에 ‘청춘그린 스크린 파크 골프장’을 개장했다.이천시 예산으로 만들어진 ‘청춘그린 스크린 파크 골프장’은 최신 정보통신기술(ICT) 기술이 접목된 스크린 파크골프 시스템 2대와 퍼팅 연습장을 갖추고 있으며, 복지관 회원을 대상으로 키오스크 사전 예약제로 운영된다.김경희 이천시장은 “스크린 파크 골프장 개장이 어르신들의 건강 증진과 여가 활동에 큰 도움이 되길 바라며, 어르신들을 위한 다양한 정책과 프로그램을 적극적으로 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.이천시노인종합복지관은 이용자 만족도 조사, 스크린 파크 골프 동아리 신설, 정규 수업 과정 개설 등 다양한 프로그램을 진행할 계획이다.한편, 이천시는 어르신 스포츠 상품권 지원사업 2차 접수를 받는다. 1차에 접수한 기존 수혜자도 중복 지원이 가능하고, 지원액은 5만 원에서 10만 원으로 증액했다.지원 대상은 관내 만 65세 이상 기초연금 수급자이다.안승순 기자