경남통영호, 세계 바다 누비며 ‘해양도시 통영’ 알린다

클리퍼 세계일주 요트대회 참여

11개월 동안 7만 4000㎞ 항해

세계 항구 순회 ‘해양도시 통영’ 홍보

내년 3월 통영 기항...경제효과 기대

이미지 확대 지난달 영국 포츠머스 건워프 퀘이즈 마리나에서 클리퍼 세계일주 요트대회에 출전하는 ‘경남통영호(Team Tongyeong)’ 명명식이 열리고 있다. 2025.9.3. 통영시 제공

이미지 확대 지난달 영국 포츠머스 건워프 퀘이즈 마리나에서 클리퍼 세계일주 요트대회에 출전하는 ‘경남통영호(Team Tongyeong)’ 출정식이 열리고 있다. 2025.9.3. 통영시 제공

경남 통영시는 지난달 30일 영국 포츠머스 건워프 퀘이즈 마리나에서 열린 ‘경남통영호(Team Tongyeong)’ 명명·출정식에 천영기 통영시장이 참석했다고 3일 밝혔다.클리퍼 세계일주 요트대회는 1969년 세계 최초로 기항 없이 세계 일주를 완주한 ‘항해의 전설’ 영국의 로빈 녹스 존스턴 경이 창안한 대회다. 항해 전문가가 아닌 일반인도 세계 바다를 경험하고 도전할 수 있는 익스트림 세계 일주 요트 경주다.대회는 1996년부터 시작해 2년마다 열리고 있다.이번 대회는 약 11개월 동안 4만 해리(7만 4000㎞)를 항해하며 전 세계 주요 해양도시를 기항하는 글로벌 해양스포츠 행사로, 지난달 31일 포츠머스에서 열린 출정식을 시작으로 본격적인 여정을 시작했다.대회 참가자들은 앞으로 영국, 스페인, 우루과이, 남아프리카, 호주, 중국, 대한민국(통영), 미국, 파나마를 거치며 세계를 일주한다.통영에는 내년 3월쯤 들린다. 태평양 횡단 전 마지막 기항지로 통영이 선정된 덕분이다. 약 50여개국 선수단과 가족·관계자 5000여명은 7일간 통영에 머물 예정이다.기항지 행사 유치에 더해 통영시는 클리퍼사와 협력해 ‘경남통영호’를 팀 파트너 자격으로 대회에 출전시키는 성과도 거뒀다.덕분에 이번 대회에서 경남 통영호는 전 세계 주요 항구를 순회한다.선체에 경남(Gyeongnam)과 통영(Tongyeong)을 새긴 통영호는 70피트(길이 21.3ｍ)의 대형 세일링 요트다. 영국 출신의 전문 선장 루 부어만과 아일랜드 출신 베테랑 항해사 브라이언 유니악이 이끈다.통영시는 기항지 행사 기간 국내외 관람객 등 50만명이 통영을 찾아 500억원 이상의 경제 파급효과가 있으리라 기대한다.전 세계 주요 항구를 순회하는 통영호가 경남과 통영을 세계에 알리는 홍보대사 역할도 톡톡히 할 것으로 본다.천영기 통영시장은 “‘경남통영호’출범은 통영을 넘어 대한민국이 세계의 바다와 만나는 역사적인 순간”이라며 “이 배가 전 세계의 바다를 항해하며 한국의 도전 정신과 통영의 해양 문화를 세계에 널리 알려주는 좋은 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.통영 이창언 기자