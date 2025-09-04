수원시, 제30회 양성평등주간 맞아 기념식·포럼·공모전 등 개최

이재준 시장, “양성평등사회 실현되도록 정책 발굴하겠다”

이미지 확대 이재준 수원시장(오른쪽 3번째), 이재식 수원시의회 의장(오른쪽 2번째) 등이 3일 수원체육관에서 열린 양성평등주간 기념식에서 퍼포먼스에 참여하고 있다. (수원시 제공)

수원특례시가 ‘제30회 양성평등주간(9월 1~7일)’을 맞아 기념식, 포럼, 공모전, 전시, 캠페인 등 다양한 행사를 마련했다.수원시는 3일 수원체육관에서 ‘양성평등주간 기념식과 양성평등 수원새빛 화합 한마당을 열어, 양성평등에 기여한 공로자 7명에게 2025년 수원시 양성평등상(4개 부문 4명)과 의장상(3명)을 줬다.기념식에서 수원시가 ‘가정과 직장 등 일상에서 60초로 말하는 양성평등’을 주제로 연 ‘제4회 수원 새빛 평등가족 영상공모전’ 선정작들이 상영됐다.이재준 시장은 축사를 통해 “양성평등은 우리 사회를 지속 가능하게 만드는 핵심 가치이자, 모두가 행복한 사회를 만드는 토대”라며 “양성평등 사회가 실현되도록 적극적으로 정책을 발굴하고 추진하겠다”라고 말했다.수원시는 앞서 2일에 홍재복지타운에서 ‘스티프트: 배신당한 남자들’을 주제로 ‘양성평등주간 포럼’을 개최했다.기억공간 ‘잇-다’에서는 9월 29일까지 특별전시전 ‘饗宴(향연) - 모모공방의 잔치를 펼치다’가 열리고, 성매매피해자자활지원센터 ‘모모이’가 성평등 가치를 담아 제작한 자수 작품 등이 전시된다.9월 11일에는 수원역 환승센터에서 양성평등 캠페인을 전개한다. 공모작 순회전, 광복 80주년을 기념한 여성 독립운동가 소개, 평등 엽서 쓰기, 양성평등 거리공연(버스킹) 등으로 진행된다.안승순 기자