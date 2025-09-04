평택시, 국내 최초 ‘AI 시장’과 함께 미래 비전 선포

이미지 확대 3일 정장선 평택시장이 코트야드 바이 메리어트 평택에서 열린 ‘PATH 2025’(Pyeongtaek Advanced Technology Hub)’에서 인사말을 하고 있다. (평택시 제공)

이미지 확대 3일 정장선 평택시장이 코트야드 바이 메리어트 평택에서 열린 ‘PATH 2025’(Pyeongtaek Advanced Technology Hub)’참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (평택시 제공)

경기 평택시는 3일 코트야드 바이 메리어트 평택에서 ‘PATH 2025’(Pyeongtaek Advanced Technology Hub)를 열어 ‘AI 시장’과 함께 미래 비전을 선포했다.평택시가 주최하고 평택산업진흥원이 주관한 이날 행사는 ‘평택, 기술에서 길을 찾다’라는 표어 아래 평택이 반도체 중심 도시를 넘어 인공지능(AI)과 첨단기술을 아우르는 글로벌 혁신 거점으로 도약하겠다는 미래 전략을 공식 선포하는 자리였다.정부와 지자체 최초로 선보인 AI 휴먼과 대규모 언어모델(LLM)을 결합한 ‘대화형 비전 선포 퍼포먼스’는 가상의 AI 평택시장이 무대에 등장해 학습한 평택시의 데이터 및 ‘평택, AI를 더하다’라는 미래 비전을 바탕으로 청소년·청년들과 대화하며 평택시의 AI 비전을 공유했다.또한 청소년과 청년들이 함께 무대에 올라 AI 시장과 대화하며, 미래세대가 주인공이 되는 산업·도시·교육에 AI가 접목된 평택의 비전을 보여줬다. 더불어 시민의 목소리를 담은 인터뷰 영상도 상영됐다.‘PATH 2025’ 패널 토의에도 가상의 AI 평택시장이 함께 참여해 화제를 모았다. 기조연설자와 전문가 패널들과 나란히 의견을 나누며 미래 전략을 논의해 관심을 끌었다.정장선 시장은 “이번 PATH 2025는 평택이 AI와 반도체를 양축으로 미래 전략 도시로 나아가는 출발점”이라며, “특히 이번 AI 비전 선포 퍼포먼스를 통해 시민들께 첨단기술이 어떻게 행정과 도시 비전 속에 융합될 수 있는지, 또 이미 우리의 일상 가까이 다가와 있음을 직접 보여드릴 수 있었다”라고 말했다.이어 “앞으로도 시민과 청년, 전문가가 함께하는 혁신 정책을 통해 평택을 글로벌 첨단도시로 성장시키겠다”라고 덧붙였다.안승순 기자