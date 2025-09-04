“충남 청년농 뭉쳤다” 스마트팜 청년협회 출범

이미지 확대 ‘충남 스마트팜 청년 협회’ 출범식이 열리고 있다. 도 제공

이미지 확대 김태흠 충남지사가 충남 스마트팜 둘러보고 있다. 도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 지역 청년 농업인의 스마트팜 창업과 영농 활동을 지원할 협의체가 탄생했다. 김태흠 충남지사는 협의체 출범을 축하하며 적극적 지원 등을 약속했다.4일 충남도에 따르면 스마트팜 청년 농업인 500여명이 참여한 ‘충남 스마트팜 청년 협회’는 이날 보령 베이스리조트에서 출범식을 열고 공식 활동에 들어갔다.회원은 도내 600평 이상 시설원예에 종사하는 만 18세 이상 45세 이하 청년농업인이다.협회는 청년농업인 의사결정 기구로서 △생산자 간 연계 강화 △연중 생산 정보의 빅데이터화 △스마트 유통 체계 구축 등을 추진한다.청년협회는 출범식에 이어 충남도, 대전중앙청과㈜와 ‘청년 스마트팜 농산물 유통 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다.도는 스마트팜 육성과 안정적인 유통망을 지원하고 협회는 우수 농특산물 생산·공급에 주력한다.이날 김 지사는 “농업·농촌의 미래인 청년농 여러분이 협회를 통해 서로 경험과 정보를 나누고 더 크게 성장·발전해 나가길 바란다”며 “도는 청년농의 꿈과 희망이 반드시 꽃피울 수 있도록 최선을 다해 협회를 지원하고 농업·농촌의 구조와 시스템을 바꿔 갈 것”이라고 말했다.보령 이종익 기자