“재난은 함께 극복해야”…은평구, 강릉시에 생수 5000병 긴급 지원

이미지 확대 서울 은평구가 가뭄 피해를 겪는 강릉시에 생수 5000병을 전달한다. 사진은 김미경(왼쪽 세 번째) 구청장과 송영창(오른쪽 세 번째) 구의장 등의 모습. 은평구 제공

서울 은평구는 극심한 가뭄과 물 부족으로 어려움을 겪는 강릉시에 2L 생수 5천 병을 긴급 지원한다고 4일 밝혔다.강릉시는 지역 생활용수의 약 87%를 공급하는 오봉저수지 저수율이 13.8%(지난 3일 기준) 수준으로, 수도계량기의 75%를 제한하는 제한 급수를 하고 있다.또한 가뭄이 지속돼 저수율이 10% 밑으로 내려가면 수도 공급 격일제나 시간제 급수도 검토 중인 상황이다. 정부 역시 총력 대응을 위해 지난달 30일 강릉시 일원에 재난 사태를 선포했다.구는 ‘지역이 겪는 위기를 함께 나누는 것은 지방자치단체의 기본 책무’라는 생각과 강릉 지역 주민의 생계 안정을 위해 이번 지원을 결정했다.우선 생수 5000병을 신속히 현지 재난 대응 체계에 전달한다. 이어 12t 용량의 살수차 2대를 추가 지원할 예정이다. 또한 16개 동 주민센터 직능단체 위원들이 긴급 회의를 통해 추가 지원 방안을 논의하고 실질적인 도움에 적극 동참할 계획이다.구는 과거에도 재난 상황에서 적극적인 지원과 협력 행보를 이어왔다. 지난 4월에는 대형 산불 피해를 본 경북 영양군에 9000여만원의 성금과 구호 물품을 긴급 지원했다. 이밖에 산불이나 수해 등 전국 각지의 피해 현장에 빠짐없이 도움의 손길을 전해왔다.김미경 은평구청장은 “극한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉 시민분들께 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “우리 구는 앞으로도 도움이 필요한 지역이 있다면 지체없이 나서 지역 간 연대와 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.임태환 기자