강북구, 지역 초등학교 14곳 주변 불법광고물 집중 단속

임태환 기자
임태환 기자
수정 2025-09-05 10:32
입력 2025-09-05 09:37
서울 강북구 점검반이 초등학교 앞 불법광고물을 정비하는 모습. 강북구 제공
서울 강북구 점검반이 초등학교 앞 불법광고물을 정비하는 모습. 강북구 제공


서울 강북구가 개학을 맞아 초등학교 주변 불법광고물 단속에 나선다.

5일 구에 따르면 구는 어린이 통학로 안전을 확보하기 위해 오는 26일까지 지역 14개 초등학교 어린이보호구역을 대상으로 집중 점검을 실시한다.

건설관리과 광고물관리팀 직원과 민간 인력 등 10명으로 구성된 점검반은 등하교 시간대에 맞춰 집중단속을 진행한다. 현장에서는 자진 정비를 유도한다. 상습 위반이나 안전을 위협하는 경우에는 과태료 부과 등 행정처분을 내릴 예정이다.

주요 단속 대상은 불법 현수막, 벽보, 입간판, 노후 간판 등 보행 안전을 저해하는 광고물이다. 특히 지난해 1월 개정된 옥외광고물법에 따라 어린이보호구역 내 설치가 금지된 정당 현수막을 중점적으로 정비할 계획이다.

집중호우나 강풍에 따른 사고에 대비해 상가·유흥업소·숙박시설 주변 낡은 간판 안전 점검도 병행한다. 오는 9일과 16일, 23일에는 강북경찰서와 합동으로 점검을 진행해 단속의 실효성을 높인다는 방침이다.

앞서 구는 올 상반기에도 고정광고물 점검, 정비와 불법유동광고물 정비를 통해 안전한 보행 환경 조성에 나선 바 있다.



이순희 강북구청장은 “불법광고물은 도시 미관을 해칠 뿐 아니라 어린이 보행 안전에도 직접적인 위협이 될 수 있다”며 “앞으로도 철저한 단속과 관리로 구민 모두가 안심할 수 있는 안전한 환경을 만들겠다”고 말했다.

임태환 기자
