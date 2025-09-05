대한매일상회 바로가기
산불·호우 겪은 산청군, 가뭄 피해 강릉에 생수 8만병 지원

이창언 기자
이창언 기자
수정 2025-09-05 10:18
입력 2025-09-05 10:18
이미지 확대
경남 산청군청 전경. 2025.9.5. 산청군 제공
경남 산청군청 전경. 2025.9.5. 산청군 제공


지난 3월 대형 산불과 7월 집중호우 피해를 겪은 산청군이 극심한 가뭄에 시달리는 강릉시민을 돕고 나섰다.

5일 산청군은 가뭄으로 생활용수 공급에 큰 어려움을 겪고 있는 강릉시에 생수 8만여 병을 긴급 지원했다고 밝혔다.

강릉시는 지속된 강수량 부족과 기록적인 폭염으로 생활용수 공급에 차질을 빚고 있다. 일부 지역에서는 급수 제한까지 이어져 주민 불편이 큰 상황이다.

산청군은 대형산불과 극한호우 등 재난 상황 때 전국에서 받은 온정과 지원을 잊지 않고 어려움에 부닥친 강릉시민과 연대하고자 하는 마음으로 물 나눔 운동에 동참했다.

전달한 생수는 행정기관을 통해 각 마을과 가정으로 배부된다.
이승화 산청군수는 “이번 지원이 극심한 가뭄과 폭염으로 초유의 물 부족 사태를 겪는 강릉시민들에게 조금이나마 힘이 되길 바란다”며 “어려운 이웃을 돕는 일에 군민 모두의 마음을 모아 나가겠다”고 말했다.

산청 이창언 기자
