경남도·창원레포츠파크, 자전거 이용 활성화·안전 문화 조성 손잡아

이미지 확대 예상원(왼쪽) 창원레포츠파크 이사장과 박명균 경남도 행정부지사가 자전거 이용 활성화 업무 협약을 맺고 있다. 2025.9.5. 경남도 제공

경남도와 창원레포츠파크가 자전거 이용 활성화와 안전한 자전거 문화 조성에 힘을 모은다.경남도는 5일 이러한 내용으로 창원레프츠파크와 업무협약을 했다고 밝혔다.협약은 자전거 이용 활성화를 통해 기후위기 대응과 친환경 교통수단 확대, 도민의 건강 증진이라는 공동 목표를 달성하고자 마련했다.협약에 바탕으로 두고 도는 시군 자전거 도로망 확충, 자전거 여가 코스 개발, 생활 속 자전거 문화 확산 사업을 추진한다.경륜 사업과 함께 창원시 공영자전거 ‘누비자’를 운영하는 지방공기업인 창원레포츠파크는 공영자전거 운영에 필요한 행정적·기술적 지원, 도민 자전거 안전교육 등을 맡는다. 온실가스 배출 감축·친환경 교통문화 확산에도 경남도와 힘을 모은다.박명균 경남도 행정부지사는 “자전거는 단순한 교통수단을 넘어 건강, 환경, 지역경제 활성화 등 다양한 분야에서 효과를 발휘할 수 있는 중요한 수단”이라며 “이번 협약이 경남의 자전거 이용 수준을 한 단계 높이는 계기가 되길 바란다”고 말했다.예상원 창원레포츠파크 이사장은 “창원시는 이미 공영자전거 ‘누비자’ 운영 경험을 통해 자전거 이용률 향상과 안전 문화 정착에 앞장서 왔다”며 “이제 그 노하우를 경남도와 공유하여 도민 모두가 자전거를 생활 속에서 편리하게 이용할 수 있도록 힘쓰겠다”고 강조했다.창원 이창언 기자