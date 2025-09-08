북한산 배경으로 우이천 달리는 ‘2025 강북구 우이런’ 참가자 1000명 선착순 모집

이미지 확대 서울 강북구의 ‘2025 북한산페스타-우이런’ 포스터. 강북구 제공

서울 강북구는 오는 11월 8일 열리는 ‘2025 북한산페스타-우이런’ 대회 참가자 1000명을 선착순으로 모집한다고 8일 밝혔다.북한산페스타-우이런은 구의 자랑인 북한산과 우이천을 배경으로 달리는 행사다. 10㎞ 단일 코스로, 덕성여자대학교 운동장에서 집결해 근화교를 지나 벼루말교 반환점을 돌아오는 왕복 구간이다.참가비는 1만 9000원이다. 남녀노소 누구나 신청할 수 있다. 대회 신청은 오는 9일부터 대회 공식 누리집을 통해 온라인으로 가능하다.참가자 전원에게는 러닝벨트, 양말, 헤어밴드, 기록칩, 메달, 간식 등 기념품 패키지를 제공한다. 남녀 각 1~3위 입상자에게는 부상품도 수여한다. 대회 전후로는 인드럼·라퍼커션 등 타악 공연도 열려 풍성한 즐길 거리를 더한다.이순희 강북구청장은 “북한산의 절경과 우이천을 품은 우리 구만의 매력을 느끼며 달릴 수 있는 특별한 축제에 많은 관심 부탁한다”며 “러닝을 통해 주민들이 건강과 활력을 얻고, 나아가 강북구가 서울의 대표적인 웰니스 도시로 자리매김하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.임태환 기자