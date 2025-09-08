고교 선택 길잡이 동작구…특강·설명회로 학생과 학부모 돕는다

이미지 확대 서울 동작구의 ‘고교 선택 가이드 특강 및 고등학교 설명회’ 관련 포스터. 동작구 제공

서울 동작구는 오는 27일 구청 신청사 4층 대강당과 소회의실에서 ‘고교 선택 가이드 특강 및 고등학교 설명회’를 연다고 8일 밝혔다.이번 행사는 중학생과 학부모가 고등학교 진학을 준비하며 겪는 고민을 덜고, 학교별 특성과 맞춤형 정보를 제공하기 위해 마련됐다.우선 메인 프로그램인 ‘고교 선택 가이드 특강’은 오후 2시부터 대강당에서 펼쳐진다. EBS 입시 전문 강사인 정제원 숭의여고 교사가 강연자로 나서 대입전형 변화에 따른 일반고와 특성화고 진학 전략을 상세히 안내한다.아울러 ‘고교 설명회’에는 지역 내 7개 학교와 관악구 2개 학교가 참여한다. 학교별 담당 교사가 직접 특화 프로그램과 진학 사례 등을 소개하고 학부모와 학생들의 궁금증을 해소한다. 1회차는 서울공고와 당곡고, 2회차는 경문고와 숭의여고, 3회차는 영등포고와 수도여고, 4회차는 성남고와 서울문영여고 순이다.특히 오후 3시 10분에는 내년 3월 개교를 앞둔 ‘(가칭)흑석고등학교’의 현재 개교 준비 상황에 대한 설명이 이뤄진다.참가 대상은 지역 중학생과 학부모다. 참여 신청은 구청 누리집 통합예약시스템(교육/강좌) 또는 QR코드를 통해 가능하다. 다만 선착순 접수 방식이므로 조기 마감될 수 있다.박일하 동작구청장은 “이번 설명회가 우리 학생들이 스스로 적성과 목표에 맞는 고등학교를 선택하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”라며 “앞으로도 맞춤형 교육 지원을 통해 청소년의 성장과 진로 탐색을 적극적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.임태환 기자