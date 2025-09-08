부산항만공사 논의 지지부진…박완수 지사 “경남항만공사 설립 검토”

명칭 변경·항만위원 추가 요구 촉구

우주항공산업진흥원 유치도 강조

이미지 확대 부산항만공사 사옥 전경. 부산항만공사 제공

이미지 확대 박완수 경남도지사. 2025.9.8. 경남도 제공

박완수 경남도지사가 ‘경남항만공사 설립’ 필요성을 언급했다.부산항만공사 명칭 변경과 항만위원 추가 요구가 반영되지 않는다면 도가 직접 나서야 한다는 취지다.박 지사는 이날 도청에서 확대간부회의를 주재하며 “부산항만공사 이름 변경, 경남이 추천하는 항만위원 1명을 추가해달라고 해양수산부와 부산항만공사에 요청했으나 전혀 들으려 하지 않는 것 같다”며 경남항만공사 설립 필요성을 제기했다.부산항만공사 명칭과 의결 구조를 둘러싼 논란은 부산항 진해신항 건립이 본격화하면서 재점화했다.경남에서는 부산항만공사 명칭과 항만위원 추천권 변경이 필요하다는 주장이 나오나, 부산지역 반발도 거세다.앞서 국민의힘 이종욱(창원 진해) 의원은 올해 초 항만공사법 일부개정법률안을 대표 발의하기도 했다. 법안은 ▲항만 사업·예산 등을 심의·의결하는 항만의원 추천권 연접한 특별시·광역시도에게 균등하게 배분 ▲항만공사 명칭 연접한 광역시도 행정구역 명칭 모두 병기를 핵심으로 삼았다.경남도는 2040년까지 건설하는 부산항 제2신항 명칭이 ‘진해신항’으로 결정됐고 진해신항 행정구역이 100% 경남에 속한다는 점 등을 앞세워 진해신항을 운영하는 부산항만공사 명칭을 ‘부산경남항만공사’로 바꿔야 한다고 지속적으로 요구했다. 또 부산항만공사 최고 의결기구인 항만위원회 위원 추천권을 현 해양수산부 4명·부산시 2명·경남도 1명에서 경남·부산 동수로 바꿔야 한다고 주장했다.다만 부산지역에서는 부산항만공사 명칭을 바꾸면 항만 경쟁력이 약화할 수 있다고 우려가 나온다. 부산시는 공식적인 견해 표명은 삼가고 있다.이날 회의에서 박 지사는 우주항공산업진흥원 유치와 관련 입법 추진을 도정의 핵심 과제로 제시하며,도 차원의 적극적 역할과 중앙정부와의 긴밀한 협력을 주문하기도 했다.그는 “우주항공청이 우리 지역에 있는 국가기관인 만큼 도가 관련 계획과 제도 마련 과정에서 자체 입장을 명확히 하고 실효성 있는 산업 육성 방안을 마련해야 한다”고 강조했다.이어 “우주항공산업진흥원 설치, 우주항공복합도시 특별법 제정 등 현안에 대해 중앙정부와 긴밀히 협력해달라”고 당부했다.경남도는 우주항공청이 산업 거점으로 자리 잡으려면 산업 육성과 생태계 조성을 전담할 ‘우주항공산업진흥원’ 유치가 꼭 필요하다는 견해다.이를 통해 기술개발 지원, 기업 육성, 전문 인력 양성 등 우주항공산업 전 주기를 지원하는 기반을 구축하고 사천을 중심으로 한 지역 균형발전과 국가 산업 경쟁력 강화에 이바지하겠다는 전략이다.창원 이창언 기자