‘천안 8경 슈퍼그래픽’, 저작권 등록 …공사장 경관 개선

이미지 확대 충남 천안시가 저작권을 등록한 ‘천안8경 슈퍼그래픽’ 이미지. 시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 천안시는 각종 공사장 가설울타리를 활용한 지역 대표 명소를 담은 ‘천안8경 슈퍼그래픽’의 저작권을 등록했다고 9일 밝혔다.‘천안8경 슈퍼그래픽은 획일적이고 무채색 위주의 공사장 가설울타리에서 벗어나 도시 경관 개선과 천안의 정체성을 높이기 위해 기획됐다.시는 다양한 그래픽디자인을 개발해 공사장 가설울타리에 적용할 계획이다.염혜숙 건축과장은 “이번 저작권 등록은 공공디자인 지식재산권을 확보·보호하고 도시 정체성을 강화하는 데 중요한 역할을 하게됐다”며 “공공디자인의 품질을 높이고 법적 권리를 확실히 확보해 지속 가능한 도시 이미지를 만들겠다”고 말했다.천안8경은 △독립기념관 △유관순열사사적지 △천안삼거리공원 △태조산 왕건길과 청동대좌불 △아라리오조각광장 △성성호수공원 △광덕산 △ 국보 봉선홍경사갈기비 등이다.천안 이종익 기자