‘희망찬 클린도시, 신뢰받는 청렴의왕’···의왕시, 출근길 ‘오늘도 청렴’ 캠페인

이미지 확대 8일 시청 로비에서 전 직원을 대상으로 한 ‘출근길 청렴 캠페인’에서 김성제 의왕시장이 직원에게 청렴 문구가 새겨진 홍보물을 주고 있다. (의왕시 제공)

경기 의왕시는 8일 시청 로비에서 전 직원을 대상으로 직원들이 하루를 시작하며 청렴 의지를 새롭게 다지고, 공직사회 전반의 청렴 문화 확산을 위해 ‘출근길 청렴 캠페인’을 펼쳤다.김성제 시장 등 4급 이상 간부공무원 및 감사담당관 직원 등 20여 명이 참여한 가운데 출근하는 직원들에게 청렴 문구가 새겨진 홍보물을 나눠주며, “오늘도 청렴”이라는 구호를 함께 복창했다.또한 ‘희망찬 클린도시, 신뢰받는 청렴의왕’, ‘함께해요 청렴의왕’등의 청렴 행정을 독려하는 내용을 담은 베너와 현수막을 함께 게시했다.김성제 시장은 “출근하는 우리 시 공직자들의 얼굴 하나하나를 마주할 수 있어서 더욱 반가운 캠페인이었다”며, “의왕시 공직자들이 시민 신뢰의 바탕인 청렴성을 더욱 확고히 지켜주길 바란다”고 강조했다.한편, 의왕시는 △부서별 방문 청렴교육 △청렴 목공체험 △이해충돌 제로 퀴즈 △청렴골든벨 등 공직자들을 대상으로 한 다양한 청렴 시책을 추진 중이다.안승순 기자