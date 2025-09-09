“현장에서 답 찾겠다”···이민근 안산시장, ‘현답버스’ 운행 시작

이미지 확대 9일 이민근 안산시장이 현답버스’에 오르고 있다. (안산시 제공)

경기 안산시는 이민근 시장과 담당 공무원이 25개 동을 찾아가 주민 의견을 청취하고 해결책을 모색하는 ‘현장에 답을 찾아서, 현답버스’를 본격적으로 가동한다고 9일 밝혔다.이 시장은 8일 첫 일정에 들어가기 전 시청 앞에서 출정식을 열고 “행정의 답은 언제나 현장에 있다”라며 “안산시 25개 동을 직접 찾아가 시민 불편과 요구를 듣고 이를 즉각적인 변화로 연결하겠다”라고 말했다.공감·동행·감동을 핵심 가치로 내세운 안산시 ‘현답버스’는 관공서를 벗어나 주민 곁으로 찾아가 불편 사항을 듣고 현장에서 해결할 수 있는 사안은 즉시 답을 제시하는 열린 행정 모델이다.안산시 ‘현답버스’는 9일부터 약 두 달간 운영된다.이민근 시장은 “‘현답버스’는 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있고, 필요하다면 언제든 멈춰 서서 대화할 수 있는 열린 공간”이라고 말했다.이어 “즉시 해결할 수 있는 사안은 현장에서 곧바로 실행하고, 추가 검토가 필요한 사안은 관계 부서와 협의해 최선의 대안을 마련해 나가겠다”라고 덧붙였다.안승순 기자