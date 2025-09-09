‘지속 가능 도시 안성’···안성시, 국정과제 연계 9개 전략·핵심 과제 발표

이미지 확대 9일 김보라 안성시장이 ‘국정과제와 함께, 시민과 함께, 지속 가능한 안성을 그리다’를 주제로 언론브리핑을 열고 새 정부 국정과제와 연계한 9개 전략·핵심과제를 발표하고 있다. (안성시 제공)

이미지 확대 안성맞춤 남사당 바우덕이 축제 줄타기 공연(안성시 제공)

경기 안성시는 9일 관내 평생학습관에서 ‘국정과제와 함께, 시민과 함께, 지속 가능한 안성을 그리다’를 주제로 언론브리핑을 열고 새 정부 국정과제와 연계한 9개 전략·핵심과제를 발표했다.김보라 시장은 “안성시는 국민주권정부가 발표한 123대 국정과제를 토대로 발 빠른 준비와 선제 대응 전략을 마련해 왔다”며 “국정운영 5개년 계획과 연계해 안성시의 9개 전략과 55개 과제를 선정하고, 경제 활성화와 신재생 에너지 보급, 생활인구 활성화 등 3대 분야에 행정력을 집중하겠다”라고 밝혔다.안성시의 9개 전략은 ▶기술로 혁신경제 ▶지속 가능한 에너지 전환 ▶자치분권 균형발전 ▶협력과 활력이 넘치는 민생경제 ▶희망농촌농업 ▶생명과 안전을 책임지는 기본사회 ▶다양성이 보장된 포용사회 ▶모두에게 기회를 주는 창의사회 ▶문제 해결형 행정 등이다.김보라 시장은 “안성은 수도권 접근성과 상대적으로 저렴한 분양가 등 기업 하기 좋은 도시로 신재생에너지 창출의 핵심인 RE100을 비롯해 영농형 태양광, 바이오에너지 등을 적극적으로 확대하겠다”며 “도시개발과 반도체 특화단지 조성, 문화도시 사업 등에 있어 필수 인프라인 안성도시공사, 산업진흥원, 문화재단 등이 하루빨리 설립될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”라고 다짐했다.안성시는 국정과제 대응 전략 발표에 이어 ‘2025 남사당 바우덕이 축제’에 대한 소개가 이어졌다.올해 바우덕이 축제는 10월 8일 길놀이 전야제를 시작으로 10월 12일까지 열리며, 전통과 현대가 조화된 공연은 물론, 2025 동아시아 문화도시 사업 및 대한민국 문화도시 사업과 연계해 보다 풍성한 볼거리와 프로그램을 선보일 예정이다.안승순 기자