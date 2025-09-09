대한매일상회 바로가기
은평구, 어르신 공동생활 주택 ‘노인의 집’ 신규 입주자 모집

임태환 기자
임태환 기자
수정 2025-09-09 14:58
입력 2025-09-09 14:58
서울 은평구청사 전경. 은평구 제공
서울 은평구청사 전경. 은평구 제공


서울 은평구는 이달 17일까지 ‘노인의 집’ 공실에 대해 신규 입주자를 모집한다고 9일 밝혔다.

노인의 집은 서울시에서 지원하는 어르신 공동생활 주택이다. 한 세대 내에서 2~3명의 어르신이 공용공간을 공유하며 함께 주거하는 형태의 주택이다. 입주 대상은 공고일 기준 만 65세 이상 기초생활수급자 및 서울시 거주자 중 공동생활이 가능한 어르신이다.

독거어르신으로서 부양가족이 없는 경우 우선순위가 된다. 신청자가 많으면 ▲저축액 등 포함한 월평균 소득액 ▲노인성 질환 여부 ▲서울시 거주 기간 ▲입주자 연령 등 4개 사항을 모두 고려해 순위를 산정한다.

이번 모집 대상 주택은 총 3곳으로 구산노인의집, 신사노인의집, 역촌노인의집이다. 모집인원은 총 5명으로 여성 입주자만 모집한다.


자세한 내용은 구청 누리집 고시·공고 게시판에서 확인할 수 있다. 기타 사항은 구 어르신복지과로 전화 문의하면 된다.

임태환 기자
