시로 물드는 광화문…서울시, ‘광화문광장’ 주제로 공모전 첫 개최

이미지 확대 서울시의 ‘2025 광화문광장 시 공모전’ 포스터. 서울시 제공

서울시는 광화문과 광화문광장에 대한 시민들의 다양한 감성과 생각을 시로 나누는 ‘2025 광화문광장 시 공모전’을 올해 최초로 연다고 9일 밝혔다.공모전 주제는 ‘역사와 책이 만나는 광화문, 시로 물드는 광화문광장’이다. 시와 동시 2개 부문으로 나눠 진행한다. 오는 10일 공고를 시작으로 내달 1일부터 20일까지 등기우편으로 작품을 접수한다.시 부문은 국민 누구나 참여할 수 있다. 동시 부문은 초등학생 4∼6학년만 참가할 수 있다. 시 관계자는 “기획부터 전시까지 ㈜교보문고와 협력해 장르의 특성에 맞춰 공모전의 전문성을 강화했다”고 설명했다.출품된 작품은 전문가 등으로 구성된 심사위원단이 주제의 적합성, 문학적 독창성 등을 기준으로 심사한다. 평가점수를 합산해 총 12편(시 6편, 동시 6편)을 수상작으로 선정할 예정이다.수상자에게는 서울시장상과 함께 상금 최대 100만원(시 부문), 교보상품권 최대 30만원(동시 부문)이 수여된다. 또한 모든 수상작은 오는 12월 광화문광장과 교보문고 광화문점(디지털시니어지)에 전시된다.임태환 기자