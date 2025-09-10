이상일 시장, “많은 제약 있지만 사회복지 예산 늘릴 것”

이미지 확대 9일 이상일 용인특례시장이 시청 에이스홀에서 열린 제26회 사회복지의 날 기념식에 참석해 축사하고 있다. (용인시 제공)

이미지 확대 이상일 용인시장(가운데)이 9일 친환경 차량전달식에 참석한 하헌재 삼성전자DS부문 상무(오른쪽)와 김효진 경기사회복지공동모금회 사무처장(왼쪽)과 함께 기념 촬영을 하고 있다. (용인시 제공)

이상일 용인특례시장은 9일 시청 에이스홀에서 열린 ‘제26회 사회복지의 날 기념식’에 참석해 ‘더 따뜻한 도시, 시민이 더 행복한 도시 용인’을 만들기 위해 사회복지 관련 예산을 늘리겠다고 밝혔다.이 시장은 축사를 통해 “용인시는 올해 사회복지 예산을 일반회계 전체 예산의 42%인 1조 2200억 원 규모로 편성해 어려운 환경에 처한 시민들을 지원하고 있다”며 “사회복지는 계속 확대해 나가야 한다는 생각에서 예산 책정에 많은 제약이 있음에도 불구하고 해마다 사회복지 예산을 늘리고 있다”고 말했다.이어 “10년 전 용인시의 사회복지 예산은 약 4300억 원이었으나 현재는 1조 2000억 원을 넘어섰고, 사회복지사 숫자도 10년 전 2169명에서 현재 7959명으로 크게 늘었다”며 “용인시가 성장한 만큼 복지의 중요성도 커졌다는 것을 숫자로도 확인할 수 있는데 앞으로 인구 150만 명을 향해 가는 도시에 걸맞게 사회복지 영역을 더 넓히고 예산도 지속적으로 확충해 나가겠다”라고 덧붙였다.이날 시청 하늘광장에서는 30개 지역 사회복지 기관·단체가 참여한 가운데 어르신과 장애인 복지 증진 사업 등을 소개하는 사회복지박람회가 열렸다.이 시장은 박람회장을 찾아 삼성전자 DS부문 기부로 지역 복지시설 5곳에 친환경 차량(총 5대, 2억원 상당)을 지원하는 전달식에 참석해 감사의 뜻을 전했다.안승순 기자