이상일 시장, “많은 제약 있지만 사회복지 예산 늘릴 것”

이상일 용인특례시장은 9일 시청 에이스홀에서 열린 ‘제26회 사회복지의 날 기념식’에 참석해 ‘더 따뜻한 도시, 시민이 더 행복한 도시 용인’을 만들기 위해 사회복지 관련 예산을 늘리겠다고 밝혔다.
이 시장은 축사를 통해 “용인시는 올해 사회복지 예산을 일반회계 전체 예산의 42%인 1조 2200억 원 규모로 편성해 어려운 환경에 처한 시민들을 지원하고 있다”며 “사회복지는 계속 확대해 나가야 한다는 생각에서 예산 책정에 많은 제약이 있음에도 불구하고 해마다 사회복지 예산을 늘리고 있다”고 말했다.
이어 “10년 전 용인시의 사회복지 예산은 약 4300억 원이었으나 현재는 1조 2000억 원을 넘어섰고, 사회복지사 숫자도 10년 전 2169명에서 현재 7959명으로 크게 늘었다”며 “용인시가 성장한 만큼 복지의 중요성도 커졌다는 것을 숫자로도 확인할 수 있는데 앞으로 인구 150만 명을 향해 가는 도시에 걸맞게 사회복지 영역을 더 넓히고 예산도 지속적으로 확충해 나가겠다”라고 덧붙였다.
이날 시청 하늘광장에서는 30개 지역 사회복지 기관·단체가 참여한 가운데 어르신과 장애인 복지 증진 사업 등을 소개하는 사회복지박람회가 열렸다.
이 시장은 박람회장을 찾아 삼성전자 DS부문 기부로 지역 복지시설 5곳에 친환경 차량(총 5대, 2억원 상당)을 지원하는 전달식에 참석해 감사의 뜻을 전했다.
안승순 기자
