청년이 직접 만드는 빛나는 하루…13일 영등포 ‘청년빛날 영데이’ 축제

이미지 확대 서울 영등포구의 ‘청년빛날, 영데이’ 축제 관련 포스터. 영등포구 제공

서울 영등포구는 오는 13일 영등포문화원에서 ‘청년빛날, 영데이’(포스터) 축제를 연다고 10일 밝혔다.이번 축제는 매년 9월 셋째 주 토요일인 청년의 날을 맞아 지역 청년들의 교류와 화합을 도모하자는 취지로 마련됐다. 특히 올해는 ‘청년기획단’이 축제 슬로건부터 부스 운영까지 직접 기획하고 운영해 더욱더 눈길을 끈다.축제는 청년 동아리 공연과 명사 특강, 축하공연과 관객 참여 이벤트 등으로 진행된다. 축하공연에는 어쿠스틱 밴드 ‘반꼽슬’과 가수 ‘하하’가 나선다.청년 동아리와 연계한 체험 부스도 운영한다. 작품 전시와 캐리커처, 포토 부스와 VR체험(MBTI, 적성검사) 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.참여 대상은 구에서 활동하는 19~39세 청년이다. 자세한 일정은 구청 또는 서울청년센터영등포 누리집에서 확인할 수 있다.최호권 영등포구청장은 “올해 청년 축제는 지역의 청년들이 직접 기획하고 준비했기에 특별하다”라며 “앞으로도 청년이 주도적으로 참여하는 축제를 만들겠다. 모두가 함께 어울려 즐거운 시간을 보내길 바란다”고 말했다.임태환 기자